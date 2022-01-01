В Тюмени полицейские нашли у пассажира Nissan контейнер с марихуаной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителя с признаками наркотического опьянения остановил автопатруль полка ДПС в районе ТЭЦ-2 в Тюмени вечером 16 января, сообщает УМВД Тюменской области. От медицинского освидетельствования мужчина 1986 года рождения отказался.

Полицейские приняли решение провести досмотр автомобиля Nissan и находившихся в нем граждан. В рюкзаке 36-летнего пассажира был обнаружен контейнер для продуктов с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана массой около 15 гр. Мужчина заявил, что приобрел наркотик для личного использования.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств". Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. Ранее не судимому безработному мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

На водителя Nissan составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.