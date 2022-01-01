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Тюменца осудили на четыре года за хранение героина

Происшествия, 11:38 18 января 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в хранении наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В августе прошлого года полицейские задержали на улице 31-летнего гражданина. Он забирал запрещенные вещества из тайника, оборудованного на металлическом столбе. У мужчины изъяли более 4,4 г героина.

Подсудимый вину признал и пояснил, что страдает наркотической зависимостью. Суд, с учетом рецидива преступления, приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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