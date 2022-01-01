В Тюмени остановили водителя Mercedes с "разрешением на тонировку"

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автомобиля Mercedes, который ездил по Тюмени с "разрешением на тонировку" на лобовом стекле, разыскали инспекторы полка ДПС. Информацию о нарушителе в ГИБДД передали жители Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“Водитель привлечен к административной ответственности за светопропускаемость стекол не по ГОСТ. Нарушение он устранил на месте, сняв темную пленку. Бравировать пропуском перед автоинспекторами не стал, потихоньку убрав его с лобового стекла”, – рассказали в региональной ГИБДД.

За два последних года за двумя автомобилистами, управляющими Mercedes, мужчиной и женщиной, числятся 34 нарушения правил дорожного движения. Информация по 27 неоплаченным штрафам направлена в службу судебных приставов. В 2021 году сотрудники ГИБДД пять раз привлекали водителя к административной ответственности за незаконную тонировку.