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В Тюмени остановили водителя Mercedes с "разрешением на тонировку"

Происшествия, 17:12 18 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автомобиля Mercedes, который ездил по Тюмени с "разрешением на тонировку" на лобовом стекле, разыскали инспекторы полка ДПС. Информацию о нарушителе в ГИБДД передали жители Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“Водитель привлечен к административной ответственности за светопропускаемость стекол не по ГОСТ. Нарушение он устранил на месте, сняв темную пленку. Бравировать пропуском перед автоинспекторами не стал, потихоньку убрав его с лобового стекла”, – рассказали в региональной ГИБДД.

За два последних года за двумя автомобилистами, управляющими Mercedes, мужчиной и женщиной, числятся 34 нарушения правил дорожного движения. Информация по 27 неоплаченным штрафам направлена в службу судебных приставов. В 2021 году сотрудники ГИБДД пять раз привлекали водителя к административной ответственности за незаконную тонировку.

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# ГИБДД Тюменской области , тонировка , штрафы

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