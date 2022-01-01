На соревнованиях по игротехнике тюменцев научат быстрому созданию авторских игр

| Фото: из сообщества "АНО Центр соц.творчества и туризма «ИСКРА» во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "АНО Центр соц.творчества и туризма «ИСКРА» во ВКонтакте (архив)

Соревнования по игротехнике пройдут в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 27 января. Участников научат быстрому созданию авторских игр и выяснят, кто из них сделает это успешнее.

Состязания состоятся в рамках проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов "Видеоуроки семейного обучения и досуга "Играть, чтобы знать". Принять участие смогут как семейные команды, так и все желающие. На соревнованиях горожане смогут создавать авторские игры за максимально короткое время, проявить креативность и творческий потенциал, познакомиться с командами людей, предпочитающих конструктивный семейный досуг.

"На соревнованиях будут темы или ситуации, которые нужно игрофицировать, работая в командах. Участникам предстоит переложить ситуации или темы в игровые механики, например, создать и детально описать новый вид спорта, или устойчивую аббревиатуру, выдумать структуру новой игры на основе ассоциации, или даже предложенной буквы", — пояснил президент Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александр Чехонин.

Соревнования продлятся с 18 часов 30 минут до 20 часов. Регистрация обязательна. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова