Тюменок приглашают на конкурс "Краса студенчества России"

| Фото: группа Российская студенческая весна | Студвесна | РСМ ВКонтакте | Фото: группа Российская студенческая весна | Студвесна | РСМ ВКонтакте

Подать заявку на национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" могут студентки вузов и профессиональных образовательных организаций всех форм Тюменской области. Конкурс проводится в рамках празднования 30-летнего юбилея "Российской студенческой весны".

Заявочная компания продлится до 31 января, заочный этап конкурса пройдет с 16 января по 14 февраля. Он будет включать онлайн-собеседование участниц с тестом на знание истории и географии России.

Очный этап конкурса состоится с 1 по 7 марта. В полуфинале участниц ждут самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания. По его итогам определятся 12 финалисток, которые смогут претендовать на звание "Красы студенчества России".