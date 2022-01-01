Школу гостевого бизнеса открывают в Тюменской области

| Фото: admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Школа гостевого бизнеса стартует в Тюменской области с 25 января. Ее участниками станут представители бизнеса из сферы гостеприимства: услуги по проживанию, общественному питанию, развлечениям, и предприниматели, которые занимаются производством: товаров, услуг, фермерские хозяйства, и желают войти в сектор промышленного туризма. Приоритет отдадут представителям муниципалитетов Тюменской области. Занятия бесплатные, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Задача школы - повысить уровень предпринимательских компетенций участников проекта для развития сельских территорий и туризма. Первое мероприятие пройдет в Тюмени на площадке "Альфа-Бизнес" 25 января, начало в 11 часов. Приглашают представителей общественного питания, на котором предприниматели приготовят десерты с сибирским акцентом. Регистрация обязательна, заявки на участие принимают здесь. Подробности по телефону + 7 (982) 961-53-47, Екатерина Паршукова.

Школы гостевого бизнеса реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".