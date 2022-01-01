  • 19 января 202219.01.2022среда
  • USD76,3347
    EUR87,0216
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Школу гостевого бизнеса открывают в Тюменской области

Экономика, 13:21 19 января 2022

admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Школа гостевого бизнеса стартует в Тюменской области с 25 января. Ее участниками станут представители бизнеса из сферы гостеприимства: услуги по проживанию, общественному питанию, развлечениям, и предприниматели, которые занимаются производством: товаров, услуг, фермерские хозяйства, и желают войти в сектор промышленного туризма. Приоритет отдадут представителям муниципалитетов Тюменской области. Занятия бесплатные, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Задача школы - повысить уровень предпринимательских компетенций участников проекта для развития сельских территорий и туризма. Первое мероприятие пройдет в Тюмени на площадке "Альфа-Бизнес" 25 января, начало в 11 часов. Приглашают представителей общественного питания, на котором предприниматели приготовят десерты с сибирским акцентом. Регистрация обязательна, заявки на участие принимают здесь. Подробности по телефону + 7 (982) 961-53-47, Екатерина Паршукова.

Школы гостевого бизнеса реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , гостеприимство , инвестиционное агентство Тюменской области , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 19.01.2022 Три улицы в новых микрорайонах Тюмени построят по программе "Стимул"
14:15 19.01.2022Фуд-траки с супами в хлебных стаканах появятся в тюменских парках
13:21 19.01.2022Школу гостевого бизнеса открывают в Тюменской области
13:01 19.01.2022В Тюмени шесть проектов в сфере спорта находятся на сопровождении инвестиционного агентства