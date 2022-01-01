Тюменские росгвардейцы помогли ветеранам службы с уборкой снега

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

С уборкой снега на придомовых участках помогли ветеранам службы и пожилым землякам тюменские росгвардейцы. Также сотрудники вневедомственной охраны доставили нуждающимся продукты питания, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В связи с большим количеством осадков росгвардейцы приняли решение оказать помощь ветеранам, проживающим в частных домах в населенных пунктах Тобольского, Заводоуковского, Омутинского и других районов области.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны помогли не только в уборке снега, но и в кормлении домашних животных, заготовке дров, пополнении запасов воды. Внимание и забота сослуживцев очень порадовали ветеранов, и они выразили благодарность за поддержку со стороны командования и личного состава ведомства.