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Тюменские росгвардейцы помогли ветеранам службы с уборкой снега

Общество, 17:40 19 января 2022

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

С уборкой снега на придомовых участках помогли ветеранам службы и пожилым землякам тюменские росгвардейцы. Также сотрудники вневедомственной охраны доставили нуждающимся продукты питания, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В связи с большим количеством осадков росгвардейцы приняли решение оказать помощь ветеранам, проживающим в частных домах в населенных пунктах Тобольского, Заводоуковского, Омутинского и других районов области.

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Сотрудники подразделений вневедомственной охраны помогли не только в уборке снега, но и в кормлении домашних животных, заготовке дров, пополнении запасов воды. Внимание и забота сослуживцев очень порадовали ветеранов, и они выразили благодарность за поддержку со стороны командования и личного состава ведомства.

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# ветераны , Росгвардия , уборка снега

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