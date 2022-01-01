ТИУ получил статус федеральной инновационной площадки с проектом молодежного бизнес-инкубатора

| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Статус федеральной инновационной площадки присвоен Тюменскому индустриальному университету по итогам конкурса Министерства науки и высшего образования России. Отмечен проект ТИУ "Молодежный бизнес-инкубатор", который реализуется с начала 2022 года и продлится до конца 2026 года, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Бизнес-инкубатор вуза создан для развития условий профессиональной самореализации студентов, системной поддержки талантливой молодежи.

"Молодежный бизнес-инкубатор направлен на создание и реализацию экосистемы по развитию компетенций у обучающихся в области инженерного предпринимательства с погружением в проектно-сетевую коллаборацию совместно со стейкхолдерами", - сказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Статус ФИП позволит университету объединить несколько организаций вокруг лидера инноваций в регионе. В кооперации эффективнее развивать неформальное обучение, повышать квалификацию участников, апробировать инновационные идеи в образовательных учреждениях и распространять лучшие практики для развития системы образования. Увеличение числа центров инноваций помогает росту качества образования в регионе.

Статус ФИП в 2022 году впервые получили 50 высших образовательных организаций России, реализующих инновационные проекты и программы по таким направлениям, как: цифровые технологии, искусственный интеллект, информатика, цифровизация; сетевые программы; инженерное образование; медицина; генетика; туризм.