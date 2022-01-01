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В Тюмени арестовали сторонника запрещенной террористической организации

Происшествия, 13:32 19 января 2022

ФСБ России в Instagram | Фото: ФСБ России в Instagram

Деятельность жителя Тюмени - гражданина Республики Таджикистан, 1995 г. р., задокументирована как противоправная РУФСБ России по Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он причастен к ресурсному обеспечению международной террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам" (признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ), действующей на территории Сирийской Арабской Республики.

17 января 2022 года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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# РУФСБ России по Тюменской области

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