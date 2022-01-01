Фуд-траки с супами в хлебных стаканах появятся в тюменских парках

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Фуд-траки, в которых начнут продавать разнообразные супы в хлебных стаканах, сезонные напитки - коктейли, глинтвейн, появятся в Гилевской роще и экопарке "Затюменский" в 2022 году. Сроки реализации проекта во многом зависят от партнера-инвестора.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал предприниматель, директор кафе Soupculture72 Александр Просоедов.

"Для реализации проекта по внедрению фуд-траков на территории парков Тюмени потребуется примерно 2,8 миллиона рублей. Для поиска инвестора я проходил инвестиционный акселератор. Сейчас идут переговоры с партнером-инвестором", - говорит Александр.

Реализация проекта открытия точек общепита на колесах с супами, напитками даст возможность тюменскому предпринимателю создать четыре рабочих места. Помимо двух парков города – Гилевка и Затюменский – авторы проекта готовы рассматривать другие легальные площадки, главное - подключение к электросетям, чтоб не шумели генераторы, подчеркивает Александр Просоедов.

Напомним, в Тюмень франшиза Soupculture зашла в начале 2021 года. На ул. Челюскинцев, 29 работает кафе, девиз которого "Пей суп, ешь стакан". Это одно из самых популярных мест города, тем более что в богатом меню из 45 видов супов есть блюда для вегетарианцев, работает доставка.

"Для нас новый проект - это дальнейшее развитие культуры супа и быстрого полезного перекуса или полноценного обеда или ужина", - отметил предприниматель.

Анжела Лебедева