250 тысяч ребят отдохнут в детских лагерях Тюменской области в 2022 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 250 тысяч школьников смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Тюменской области в 2022 году. В организации детского отдыха будут задействованы более 660 учреждений и свыше 17 тысяч специалистов.

Как рассказала на брифинге 19 января президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова, правила и принципы организации детского отдыха в 2022 году останутся прежними. На сегодня уже подготовлена нормативно-правовая база, составлены программы отдыха.

"Отдых и оздоровление детей Тюменской области остается первостепенной задачей. На 2022 год мы смотрим с оптимизмом, соответствующие задачи поставлены. Тюменская область стабильно показывает хорошие результаты в организации отдыха и оздоровления детей. Важно сохранить все то, что мы имеем, и сделать шаг вперед, чтобы получить новое развитие", - отметила Лариса Шилова.

Она добавила, что семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе" является точкой отсчета оздоровительной кампании наступившего года. Актуальной для всех участников темой она назвала достижение социальных эффектов отдыха и оздоровления детей.

"Важно понимать, что такое эффективный отдых, эффективное управление лагерем, что дает лагерь для населения России и Тюменской области. Эта тема мало изучена, она представляет интерес для научных кругов и практиков. Мы хотим понять, как дальше развиваться, наметить цели и задачи исследования на предстоящий год", - добавила она.

Любовь Голышева