Три улицы в новых микрорайонах Тюмени построят по программе "Стимул"

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Три улицы в новых микрорайонах Тюмени построят по программе "Стимул" в 2022 г., сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В НовоПатрушева продолжат обустройство дороги на ул. В. Трофимовой. Часть улицы от ул. Митинского проложили в 2021 году. В этом сезоне подрядчики доведут её до ул. Монтажников. Общая протяжённость дороги — почти 900 метров.

В этом же районе построят более 800 метров дороги на ул. Константина Посьета.

В заречной части города запланировано строительство ул. Тимофея Кармацкого. Она проходит рядом с ЖК "Айвазовский" и соединяет ул. Алебашевскую с ул. Мельникайте.

Как рассказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов, программа "Стимул" позволяет привлекать к строительству дорожной инфраструктуры федеральные средства.

"В замен регион берёт на себя обязательства по строительству определённого объёма жилья в указанных районах. Например, в рамках соглашения нам необходимо в 2022-2024 годах обеспечить ввод 328,2 тысяч квадратных метров жилья в жилых районах НовоПатрушева и Алебашево. Нет сомнений, что мы выполним свои обязательства", - говорит он.

Общий объём финансирования строительства дорожных объектов по программе "Стимул" в 2022 г. – более 450 млн рублей, около 121 млн - средства федерального бюджета.