В Тюменской области цена путевки по софинансированию в детские лагеря станет фиксированной

| Фото: группа центра "Ребячья республика" ВКонтакте | Фото: группа центра "Ребячья республика" ВКонтакте

Стоимость путевки на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря Тюменской области с 2022 года станет фиксированной и не будет зависеть от доходов семьи.

Родителям не нужно будет предоставлять справки 2-НДФЛ, как это было ранее. Доплата родителей за путевку в каникулы составит 50% от ее полной стоимости, во внеканикулярный период - 30%.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией, мы упростили некоторые юридические моменты получения путевок по софинансированию. Чтобы поддержать семьи Тюменской области, мы унифицировали подходы и облегчили сбор документов", - отметила Лариса Шилова.

Она также выразила надежду, что в 2022 году в России будет действовать программа детского кешбэка, когда родителям будет возвращаться часть стоимости путевки. В то же время в Тюменской области продолжится реализация программ, позволяющих организовать оздоровление и отдых льготных категорий ребят. Это дети-сироты, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребята с проблемами здоровья, дети-инвалиды. Эти категории будут охвачены отдыхом на 100%.

"Многие дети перенесли коронавирусную инфекцию, переболели пневмонией, поэтому мы сохранили эти программы и стараемся расширить охваты. Даже если детского кешбэка не будет, мы все равно выполним свои обязательства", - подчеркнула Лариса Шилова.

Любовь Голышева