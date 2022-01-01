Средний размер счета доверительного управления жителя большой Тюменской области достиг 1,2 млн рублей

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Жители Тюменской области, Югры и Ямала становятся активными игроками на фондовом рынке – их вложения превысили 223 млрд рублей. За 9 месяцев 2021 года открыто более 578 тыс. брокерских счетов и почти 28 тыс. счетов доверительного управления. Только за III квартал 2021 года количество счетов увеличилось на 15%, а объем портфеля – на 6%.

Брокерский счет — это специальный счет для торговли ценными бумагами и валютой на бирже.

Жители региона, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, предпочитают самостоятельно совершать сделки на фондовом рынке. За июль–сентябрь 2021 года ими открыто более 76 тыс. брокерских счетов. При этом доверительное управление, когда деньгами распоряжается управляющий по заранее определенной клиентом стратегии, выбирают более состоятельные клиенты.

Средний размер счета доверительного управления жителя большой Тюменской области достиг уровня в 1,2 млн рублей, а брокерского счета – 330 тыс. рублей.

По результатам исследования Банка России, на фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тыс. рублей. Мужчины более уверены в своих знаниях и чаще совершают сделки по сравнению с женщинами. Но при этом их положительный доход был не выше, чем у женщин. В целом за I полугодие 2021 года более половины клиентов старше 30 лет получали прибыль от своих вложений, а молодежь до 20 лет чаще терпела неудачи при инвестировании.

В поисках дохода выше уровня банковского депозита неквалифицированные инвесторы проявляют интерес к акциям российских и иностранных компаний: в структуре биржевых торгов акциями и депозитарными расписками доля физических лиц выросла в III квартале до 46%.

"Проведенный в сентябре прошлого года онлайн-опрос розничных инвесторов показал, что свыше 60% клиентов не имеют какой-либо стратегии инвестирования, а знания об инвестициях черпают из постов в социальных сетях и каналах в мессенджерах, - отметила заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина. - Для снижения рисков начинающим инвесторам необходимо тщательно продумывать свои действия, учитывать повышенную волатильность фондового рынка, выбирать более надежные инструменты, например, облигации с высоким рейтингом, ОФЗ и диверсифицировать инвестиционный портфель".