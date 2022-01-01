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Жителю Заводоуковска назначили восемь лет за убийство знакомого

Происшествия, 16:56 19 января 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, избившего до смерти своего знакомого, осудили в Заводоуковске, сообщает прокуратура Тюменской области.

37-летний мужчина в день своего рождения пришел в гости к 34-летнему знакомому. Они стали распивать спиртное. В ходе конфликта гость несколько раз ударил знакомого резиновой палкой по голове. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу матери и сестры погибшего более 2 млн рублей.

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