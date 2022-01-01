Тюменцы стали чаще обращаться к депутатам городской думы

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В 2021 году жители чаще обращались в Тюменскую городскую думу – за год к народным избранникам поступило более 2 тыс. 500 вопросов. Без внимания не осталась ни одна затронутая горожанами тема.

По инициативе депутатов в 2021 году были приняты важные решения, направленные на развитие человеческого капитала и создание комфортной городской среды.

В частности, депутаты контролировали строительство школ и детских садов, помогали ускорить расселение аварийных домов и завершить капитальный ремонт многоэтажек, занимались работами по улучшению дорожной инфраструктуры, благоустройству дворов, а также отмечали заслуги земляков.

Напомним, что уже более года в гордуме действует волонтерский центр. Председатель думы Евгений Заболотный подчеркивает, что центр помогает скоординировать действия депутатов разных фракций и способствует принятию оперативных решений в интересах горожан.

"Ситуация с пандемией остается напряженной, и в особом внимании нуждаются социально незащищенные категории граждан: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие граждане и многодетные семьи. Каждый депутат знает ситуацию в своем избирательном округе и держит ее под контролем", – отметил председатель гордумы.

Работу с обращениями жителей продолжают депутаты Тюменской городской думы и в 2022 году.