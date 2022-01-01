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В школах Тюменской области организован Wi-Fi и системы видеонаблюдения

Общество, 12:05 20 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В школах Тюменской области в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" организован беспроводной широкополосный доступ в интернет (Wi-Fi) и системы видеонаблюдения. Школьники и учителя получают доступ к платформе цифровой образовательной среды, контенту и сервисам. Таким образом, учащиеся получат равные условия качественного образования вне зависимости от места их проживания.

Оснащение школ современным оборудованием, позволяющим повысить безопасность учеников и использовать цифровые сервисы и контент в образовательной деятельности, по словам директора проектного офиса национальных программ Кирилла Шишкина — важная задача для "Ростелекома".

"Это дает возможность организовать доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам, - пояснил он. - При необходимости дети смогут виртуально присутствовать на уроках, подключаться к различным образовательным программам".

Тюменская область – один из 16 регионов страны, в образовательных учреждениях которых реализуется этот проект. Школьная ИКТ-инфраструктура создана также в школах Алтайского и Пермского краев, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

2 тыс. 134 школы в этих регионах оснащены ИКТ-инфраструктура, построенной полностью на отечественном оборудовании. В дальнейшем проект планируется реализовать на территории всей страны.

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# Ростелеком , цифровизация , школы

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