В школах Тюменской области организован Wi-Fi и системы видеонаблюдения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В школах Тюменской области в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" организован беспроводной широкополосный доступ в интернет (Wi-Fi) и системы видеонаблюдения. Школьники и учителя получают доступ к платформе цифровой образовательной среды, контенту и сервисам. Таким образом, учащиеся получат равные условия качественного образования вне зависимости от места их проживания.

Оснащение школ современным оборудованием, позволяющим повысить безопасность учеников и использовать цифровые сервисы и контент в образовательной деятельности, по словам директора проектного офиса национальных программ Кирилла Шишкина — важная задача для "Ростелекома".

"Это дает возможность организовать доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам, - пояснил он. - При необходимости дети смогут виртуально присутствовать на уроках, подключаться к различным образовательным программам".

Тюменская область – один из 16 регионов страны, в образовательных учреждениях которых реализуется этот проект. Школьная ИКТ-инфраструктура создана также в школах Алтайского и Пермского краев, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

2 тыс. 134 школы в этих регионах оснащены ИКТ-инфраструктура, построенной полностью на отечественном оборудовании. В дальнейшем проект планируется реализовать на территории всей страны.