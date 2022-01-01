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36 новых камер видеонаблюдения заработают в Заводоуковске

Общество, 11:42 21 января 2022

Ростелеком | Фото: Ростелеком

36 новых камер видеонаблюдения заработают на 13 объектах в Заводоуковске. Места установки утверждены правоохранительными органами, сообщает Ростелеком.

Камеры появятся на городских перекрестках, автовокзале и на площади железнодорожного вокзала. Собственная сеть передачи данных Ростелекома гарантирует качественное изображение в режиме реального времени.

Информация с камер в круглосуточном режиме будет передаваться по защищенному высокоскоростному каналу связи в центр обработки данных правительства Тюменской области. Оборудование будет установлено в рамках контракта с региональным департаментом информатизации.

"Ростелекомом участвует в региональном проекте "Безопасный город" с 2013 года. Мы установили 1 тысячу 392 камеры в местах массового скопления людей, в том числе 41 камера работает сегодня в Заводоуковске, работы по расширению системы продолжаются", - рассказал директор филиала Ростелеком в Тюменской и Курганской областях Владимир Барвинский.

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# видеонаблюдение , Заводоуковск , Ростелеком

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