Тоболяк украл у арендатора перфоратор и ноутбук

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже задержали оперативники в Тобольске. По версии следствия, тоболяк похитил ноутбук и перфоратор из квартиры, которую его супруга сдавала в аренду.

В полицию города обратился мужчина. Из квартиры, которую он арендовал, пропало его имущество, ущерб потерпевший оценил в 27 тыс. рублей.

Сотрудники полиции не обнаружили следов взлома. Кроме того, мужчина сообщил, что, когда он вернулся домой, дверь была закрыта.

Вскоре оперативники установили, что к краже причастен муж женщины, сдающей квартиру в аренду. Ранее судимый 47-летний тоболяк был задержан и доставлен в отдел полиции.

Он признал свою вину и пояснил, что у него были ключи от квартиры. Мужчина проник в жилище, похитил ноутбук с перфоратором и сдал их в комиссионный магазин. Вырученные 8 тыс. рублей подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.