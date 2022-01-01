Две тюменки получили материнский капитал после обращения в прокуратуру

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская прокуратура помогла двум женщинам получить региональный материнский капитал, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщины обратились в управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района с заявлением о выплате регионального материнского капитала в связи с рождением ребенка. Однако управление отказало им из-за перерыва в постоянной регистрации по месту жительства.

Согласно региональному законодательству право на выплату возникает при условии проживания в Тюменской области не менее пяти лет подряд, предшествующих дате рождения ребенка. Прокуратура обратилась в суды с заявлениями об установлении факта проживания женщин в Тюмени, представив подтверждающие документы.

Судебные решения исполнены. Каждой заявительнице выплачено по 150 тыс. рублей.