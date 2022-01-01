  • 20 января 202220.01.2022четверг
  • USD76,8697
    EUR87,1318
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Две тюменки получили материнский капитал после обращения в прокуратуру

Общество, 16:42 20 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская прокуратура помогла двум женщинам получить региональный материнский капитал, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщины обратились в управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района с заявлением о выплате регионального материнского капитала в связи с рождением ребенка. Однако управление отказало им из-за перерыва в постоянной регистрации по месту жительства.

Согласно региональному законодательству право на выплату возникает при условии проживания в Тюменской области не менее пяти лет подряд, предшествующих дате рождения ребенка. Прокуратура обратилась в суды с заявлениями об установлении факта проживания женщин в Тюмени, представив подтверждающие документы.

Судебные решения исполнены. Каждой заявительнице выплачено по 150 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# материнский капитал , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 20.01.2022В Тюменской области развивают дополнительные ресурсы цифрового здравоохранения
16:53 20.01.2022В Тюмени на улице Елецкой из-за ремонта теплосетей ограничат движение
16:42 20.01.2022Две тюменки получили материнский капитал после обращения в прокуратуру
16:35 20.01.2022На Ямале школьников переводят на дистанционное обучение с 24 января