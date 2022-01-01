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Бывший работник похитил у ялуторовского предприятия имущество на 250 тысяч рублей

Происшествия, 17:25 20 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Похитившего злектродвигатель, промышленные насосы, кислородные шланги и другое имущество с территории промышленного предприятия задержали в Ялуторовске. Ущерб составил более 250 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Установлено, что 44-летний житель ближнего зарубежья ранее работал на этом предприятии. По версии следствия, злоумышленник ночью прошел на территорию, где находился контейнер, и найденной здесь же монтировкой сорвал навесной замок с двери.

Похищенное имущество он спрятал у знакомого, объяснив, что заберет его в ближайшее время. Возбуждено уголовное дело статье "Кража".

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# кража , уголовное дело , Ялуторовск

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