В школах Тюменской области усилили противоэпидемические меры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во всех школах Тюменской области усилили меры профилактики коронавирусной инфекции. Классы закрепили за отдельно взятым кабинетом. Ношение масок во время перемен - обязательно.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте образования и науки.

"С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции во всех образовательных организациях проводятся профилактические мероприятия, предусматривающие проведение ежедневных утренних фильтров и термометрии, проветривание и обработка классных комнат, коридоров, использование бактерицидных ламп и дезаров для обеззараживания воздуха", - добавили эксперты.

Для разведения потоков школьников расписание составляют так, чтобы было разное время начала первых уроков.

Школьные столовые ученики посещают по гибкому графику.

Исполнение требований, которые направлены на предупреждение заболеваемости ковидом и ОРВИ, находится на контроле ведомства. Для этого проводятся мониторинговые выходы в образовательные организации.

Анжела Лебедева