В Тюмени нашли пропавшего 20 января школьника
В Тюмени найден пропавший вечером 20 января мальчик 2010 года рождения.
Как рассказал корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников, сейчас с ребенком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
"По предварительным данным, противоправных деяний в отношении него не совершалось. Другие обстоятельства пока устанавливаются", — добавил Антон Каморников.
Напомним, пост с приметами пропавшего школьника появился в социальных сетях в группах поисковых отрядов города. Сообщалось, что мальчик ушел из дома на ул. Сосьвинской в 17 часов 30 минут. В полиции подтвердили информацию — вечером 20 января родители ребенка обратились в отдел полиции.
Инна Пахомова