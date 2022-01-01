В Тюмени нашли пропавшего 20 января школьника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени найден пропавший вечером 20 января мальчик 2010 года рождения.

Как рассказал корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников, сейчас с ребенком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

"По предварительным данным, противоправных деяний в отношении него не совершалось. Другие обстоятельства пока устанавливаются", — добавил Антон Каморников.

Напомним, пост с приметами пропавшего школьника появился в социальных сетях в группах поисковых отрядов города. Сообщалось, что мальчик ушел из дома на ул. Сосьвинской в 17 часов 30 минут. В полиции подтвердили информацию — вечером 20 января родители ребенка обратились в отдел полиции.

Инна Пахомова