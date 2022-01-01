В Тюменской области по итогам 2021 года уровень преступности снизился на 2,8%

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Уровень преступности в Тюменской области снизился на 2,8% на 100 тыс. населения в 2021 году, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям - на 3,1%, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Итоги года подвели на заседании коллегии УМВД России по Тюменской области с участием главы региона Александра Моора.

Губернатор поблагодарил сотрудников УМВД области за работу в 2021 году и отметил, что в регионе разработаны и реализуются государственные программы Тюменской области по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками.

В 2022 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, их реализация будет продолжена. В областном бюджете на эти цели предусмотрено около 850 млн рублей.