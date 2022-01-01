Более половины россиян считают антиковидные меры эффективными

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ожидании пятой волны коронавируса более половины россиян (62%) считает ограничительные меры эффективными, неэффективными - примерно каждый третий (34%) респондент. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который исследовал реакцию граждан страны на исследования и связанные с ним ограничительные меры.

"Оценивая предпринимаемые российскими властями меры по предотвращению распространения коронавируса, 44% граждан России придерживаются мнения, что меры достаточные, недостаточными их считают 34%, избыточными — 16%, – отмечено в сообщении ВЦИОМ. - В период с 14 по 19 января 2022 года выросла доля тех, кто считает меры недостаточными (+5 п.п., 29% 14 января vs 34% 19 января).

Более половины респондентов назвали ограничительные меры скорее адекватными текущей ситуации (59%), треть — скорее неадекватными (36%). Среди тех, кто опасается заболеть коронавирусом, 66% считают предпринимаемые меры адекватными, неадекватными — 30%.

Более половины россиян в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом (62%). В период с 16 по 19 января 2022 г. доля опасающихся заболеть выросла на 7 п.п. (55% 16 января vs 62% 19 января).

По мнению 42% сограждан, введенные в связи с коронавирусом ограничения не влияют на их жизнь и планы, 39% опрошенных сообщили, что сказываются незначительно, 18% ответили, что влияют значительно.

Каждому пятому опрошенному причиняют неудобства введение QR-кодов (21%), масочный режим, ношение перчаток и социальная дистанция (19%), у каждого десятого раздражение вызывает принудительная вакцинация (10%). Также россияне негативно оценивают закрытие границ (8%), запрет на посещение общественных мест (7%), ограничения свободного передвижения (3%).

Наиболее вероятным периодом, когда в России может начаться пятая волна заболеваемости коронавирусом COVID-19, по оценке ряда экспертов, является февраль-март 2022 года.

Специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов прогнозирует, что пик распространения штамма и заболеваемости наступит в субботу, 22 января.

Вирусолог Владимир Скулачев тоже считает, что вероятнее всего, на эту дату придется старт новой волны пандемии в стране. "Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные", — считает он.