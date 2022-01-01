Жители Тюменской области старше 65 лет заболевают ковидом чаще остальных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Наибольший показатель заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет - 183 на 100 тысяч населения, что на 41% выше предыдущей недели 2022 г. Доля взрослого населения от общего количества заболевших составляет 20%.

Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо 21 января.

В целом по области темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией увеличился на 0,38%. Рост количества заболевших за вторую неделю года составил 26%, что выше, чем в УФО. Коэффициент распространения составляет 1,3%.

"Заболеваемость COVID-19 выросла на 46 процентов в сравнении с первой неделей 2022 года. Недельный показатель заболеваемости составил 112,5 на 100 тысяч населения", - отметила она.

Среди детей показатель заболеваемости увеличился на 43% и составил 56,7 на 100 тысяч населения, дети составляют 12% от общего числа заболевших.