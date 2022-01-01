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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области в двух очагах коронавируса болеют 36 человек

Общество, 17:23 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Очаги заболеваемости COVID-19 действуют в общежитии № 4 Тюменского государственного медицинского университета и шестом отделении Областной клинической психиатрической больницы. Общее количеством пострадавших 36 человек.

Об этом сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо 21 января.

Очаг в центре реабилитации наркозависимых "Поколение" снят с контроля ведомства.

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# коронавирус , очаг заболевания

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