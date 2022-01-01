В одном из районов Тюменской области нет заболевших СOVID-19 за две недели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ни одного заболевшего коронавирусной инфекции не выявлено в Уватском районе за две недели 2022 г. Все остальные муниципалитеты региона вовлечены в эпидемический процесс.

Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо 21 января.

По ее словам, более 71% случаев заболевания зафиксировано в Тюмени. Увеличение показателя заболеваемости за последнюю неделю отмечается в 12 районах Тюменской области, самый большой прирост - в Исетском, Омутинском и в Тобольском районах.