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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В одном из районов Тюменской области нет заболевших СOVID-19 за две недели

Общество, 17:33 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ни одного заболевшего коронавирусной инфекции не выявлено в Уватском районе за две недели 2022 г. Все остальные муниципалитеты региона вовлечены в эпидемический процесс.

Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо 21 января.

По ее словам, более 71% случаев заболевания зафиксировано в Тюмени. Увеличение показателя заболеваемости за последнюю неделю отмечается в 12 районах Тюменской области, самый большой прирост - в Исетском, Омутинском и в Тобольском районах.

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# заболеваемость , коронавирус

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