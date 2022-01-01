В Тюменской области из-за COVID-19 закрыли 49 дошкольных групп

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

49 групп в 34 детских садах Тюменской области закрыты на карантин из-за COVID-19. Заболевание диагностировали у 67 детей и 15 работников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Также из-за ковида закрыто четыре класса в четырех школах Тюменской области. Там коронавирус диагностировали у 273 детей и 62 педагогов. Напомним, класс закрывается на карантин в случае, если в нем двое и более детей заболели коронавирусом", - отметили эксперты.

В Тюмени карантин по коронавирусу объявили в 45 группах 28 детских садов и в одном классе одной школы.

Кроме того, про причине высокой заболеваемости ОРВИ на дистанционный формат обучения перешли ученики 43 классов в 17 школах региона, закрыты четыре группы в трех детских садах.

Любовь Голышева