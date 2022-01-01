  • 21 января 202221.01.2022пятница
  • USD76,4408
    EUR86,8215
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области из-за COVID-19 закрыли 49 дошкольных групп

Общество, 14:37 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

49 групп в 34 детских садах Тюменской области закрыты на карантин из-за COVID-19. Заболевание диагностировали у 67 детей и 15 работников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Также из-за ковида закрыто четыре класса в четырех школах Тюменской области. Там коронавирус диагностировали у 273 детей и 62 педагогов. Напомним, класс закрывается на карантин в случае, если в нем двое и более детей заболели коронавирусом", - отметили эксперты.

В Тюмени карантин по коронавирусу объявили в 45 группах 28 детских садов и в одном классе одной школы.

Кроме того, про причине высокой заболеваемости ОРВИ на дистанционный формат обучения перешли ученики 43 классов в 17 школах региона, закрыты четыре группы в трех детских садах.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дистанционное обучение , карантин , коронавирус , ОРВИ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 21.01.2022Житель Тюмени заболел "омикроном" после первой прививки от коронавируса
15:20 21.01.2022Тюменские термальные источники составляют конкуренцию морским и горнолыжным курортам
15:00 21.01.2022В Тюменской области выявили 366 новых случаев COVID-19
14:37 21.01.2022В Тюменской области из-за COVID-19 закрыли 49 дошкольных групп