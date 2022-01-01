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В ДТП на трассе Заводоуковск — Упорово пострадали трое

Происшествия, 15:24 22 января 2022

группа "ГИБДД Заводоуковска и Упоровского района" ВКонтакте | Фото: группа "ГИБДД Заводоуковска и Упоровского района" ВКонтакте

Дорожная авария произошла на 8-м километре автодороги Заводоуковск — Упорово 22 января в 8 часов 15 минут. ДТП спровоцировал пьяный водитель.

47-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле "ВАЗ-2110" не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с ехавшим впереди него автомобилем "Лада Калина", после чего съехал в кювет.

Показание алкотестера у водителя "ВАЗ-2110" составило 0,76 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения.

"В ДТП пострадал водитель "десятки" и два его пассажира — молодые люди 1989 и 1997 годов рождения", — сообщает ГИБДД Заводоуковска и Упоровского района.

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