  • 23 января 202223.01.2022воскресенье
  • USD76,6903
    EUR86,9054
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Голышманово волонтеры собирают вещи для нуждающихся

Общество, 10:39 23 января 2022

тюменский штаб помощи #МыВместе | Фото: тюменский штаб помощи #МыВместе

Благотворительную акцию "От чистого сердца" запустили волонтеры Голышмановского штаба "Мы вместе".

Добровольцы занялись сбором вещей для голышмановцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также собираются помочь пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям и семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении.

В дар от благотворителей примут подержанную одежду и обувь, постельные и кухонные принадлежности, бытовую химию и средства гигиены, подушки и одеяла, шторы и покрывала.

Продлится благотворительная акция "От чистого сердца" до 20 февраля, сообщает Мегатюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , Голышманово

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:29 23.01.2022Тюменцы могут переслать налоговые декларации по почте
14:09 23.01.2022В Тюменской области выявили 405 новых случаев COVID-19
13:05 23.01.2022В Тобольске отремонтируют въездные ворота в город
12:02 23.01.2022Тюменские школьники узнают основы безопасного поведения в интернете