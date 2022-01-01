В Голышманово волонтеры собирают вещи для нуждающихся

| Фото: тюменский штаб помощи #МыВместе | Фото: тюменский штаб помощи #МыВместе

Благотворительную акцию "От чистого сердца" запустили волонтеры Голышмановского штаба "Мы вместе".

Добровольцы занялись сбором вещей для голышмановцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также собираются помочь пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям и семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении.

В дар от благотворителей примут подержанную одежду и обувь, постельные и кухонные принадлежности, бытовую химию и средства гигиены, подушки и одеяла, шторы и покрывала.

Продлится благотворительная акция "От чистого сердца" до 20 февраля, сообщает Мегатюмень.