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Волейболистам "Тюмени" присудили две победы в отмененных матчах

Спорт, 11:11 23 января 2022

ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Волейболисты "Тюмени" матчи 14 тура чемпионата российской высшей лиги "А" должны были провести в Челябинске. Но в местном "Динамо" была зафиксирована вспышка коронавируса. Проведение матчей отменили, сообщает пресс-служба клуба.

Директорат всероссийской федерации волейбола вынес решение по этому вопросу. "Тюмени" присуждены две победы со счетом 3:0.

Предварительный этап команда Сергея Шульги завершила с 10 победами в 26 встречах. Теперь сибиряки продолжат борьбу в турнире за 9-16 места.

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# ВК Тюмень , волейбол

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