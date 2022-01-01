Волейболистам "Тюмени" присудили две победы в отмененных матчах

| Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Волейболисты "Тюмени" матчи 14 тура чемпионата российской высшей лиги "А" должны были провести в Челябинске. Но в местном "Динамо" была зафиксирована вспышка коронавируса. Проведение матчей отменили, сообщает пресс-служба клуба.

Директорат всероссийской федерации волейбола вынес решение по этому вопросу. "Тюмени" присуждены две победы со счетом 3:0.

Предварительный этап команда Сергея Шульги завершила с 10 победами в 26 встречах. Теперь сибиряки продолжат борьбу в турнире за 9-16 места.