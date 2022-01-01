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Ишимцев приглашают принять участие в конкурсе поделок и шитья "Сказка в ладошках"

Общество, 16:41 23 января 2022

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Жителей Ишима от 5 до 15 лет приглашают принять участие в творческом конкурсе "Сказка в ладошках".

Поделки по мотивам произведений детских писателей-юбиляров в 2022 году можно заявить в номинацию "Саквояж любимых сказок". Предполагаются работы по произведениям Чуковского, Аксакова, Барто, Гофмана, Братьев Гримм.

В номинации "Красна девица" нужно изготовить кокошник. Косоворотку с поясом ждет жюри в номинацию "Добрый молодец". Также мужской и женский наряды сибирских казаков оценят в номинации "Сибирский казак и сибирская казачка". Есть номинация костюмов героев сказок, сообщает Тюменская область сегодня.

Принести созданные творения нужно в методический кабинет музея Петра Ершова до 24 февраля 2022 года. Победителей конкурса наградят 5 марта.

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