Тюменцам раздали кусочки "блокадного" хлеба на площади Памяти

| Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте (архив)

Кусочки "блокадного" хлеба раздали тюменцам в ходе одноименной акции, которая состоялась на площади Памяти на ул. Мельникайте 24 января.

Юнармейцам, их родителям, гостям мероприятия и прохожим раздали более 200 пакетиков с символическим кусочком хлеба и листовки. "Такие акции помогают воспитывать подрастающее поколение и сохранять память о героических поступках наших людей. Это долг взрослых — донести до каждого ребенка информацию о том, что было, чтобы это больше никогда не повторилось", — рассказала заместитель директора детского морского центра "Алый парус" Ольга Горбунова.

Акция "Блокадный хлеб" была сопряжена с торжественным посвящением в юнармейцы. Ребятам вручили нагрудные значки, юнармейские книжки и вымпелы. Были возложены цветы к мемориалу.

Напомним, в 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб" пройдут около 220 мероприятий.

Инна Пахомова