Тюменцы передали 863 новогодние елки для животных с трех ферм

| Фото: "Молодая гвардия" во ВКонтакте | Фото: "Молодая гвардия" во ВКонтакте

863 ели сдали для животных тюменцы в ходе городской акции по сбору хвойных деревьев. 22 и 23 января ее провело Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии", сообщает организация.

В выходные дни сбор проходил в Восточном и Калининском округах. Затем молодогвардейцы на ЭкоМобиле отвезли деревья на страусиное ранчо в Ялуторовске, тюменскую эко-ферму "Лесная братва" и ферму с 1 тыс. 500 козами в Исетском районе.

29 и 30 января прием елок продолжится в Центральном и Ленинском округах по расписанию.

29 января - на площади 400-летия Тюмени и на площади Борцов революции с 14 до 16 часов, на площади Европы и в Загородном саду - с 15 до 17 часов.

30 января - в сквере Казачьи луга и сквере Ветеранов энергетики с 14 до 16 часов, в сквере Корабельный и в детском саду № 121 с 15 до 17 часов.

Карта с точным местоположением точек сбора доступна в группе "Молодой Гвардии" во ВКонтакте.

"К нам обратились несколько предпринимателей и управляющих кампаний с предложением массового вывоза их деревьев. Так, один из тюменцев передал 140 деревьев, оставшихся с новогодних продаж. Несколько таких крупных сборов позволили собрать еще 530 деревьев. Мы благодарим всех, кто ответственно подошел к утилизации новогоднего украшения и не выкинул дерево на улицу", — сказал руководитель Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Молодогвардейцы также проводят мониторинг незаконных свалок елей. Информацию о свалках можно сообщить проект-менеджерам "Молодой гвардии" по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43. Все найденные деревья организаторы также забирают на ЭкоМобиле.