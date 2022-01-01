Почти 300 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 2021 году. Свыше 70 тыс. из них врачи направили на дообследование и второй этап диспансеризации, сообщает областной департамент здравоохранения.

Врачи выявили 700 случаев злокачественных новообразований, большинство из которых – на ранних стадиях. Наиболее частыми стали опухоли молочной и предстательной железы, легкого, трахеи и бронхов. Обследования желудочно-кишечного тракта и анализ кала на скрытую кровь позволили диагностировать более 100 случаев онкологии органов ЖКТ.

Почти пять тысяч человек узнали о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, при этом 70% из них страдали от повышенного артериального давления, но ранее не обращались к врачу с этой проблемой. Самыми частыми факторами риска развития заболеваний стали нерациональное питание, высокий показатель холестерина в крови, избыточная масса тела и низкий уровень физической активности.

Жителям Тюменской области напоминают, что проходить диспансеризацию в возрасте 18-39 лет можно один раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС.

Для прохождения диспансеризации работодатели должны предоставлять сотрудникам один оплачиваемый день раз в три года на основании письменного заявления сотрудника. Работники, которые уже получают пенсию, а также те, кому до нее осталось не более пяти лет, могут брать для диспансеризации два оплачиваемых выходных дня ежегодно.