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Тюменцев с "солью" задержали в Ялуторовске

Происшествия, 18:57 24 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двоих тюменцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, задержали полицейские в Ялуторовске. Как сообщает региональное УМВД, наряд ДПС заметил нервозность у водителя и пассажира автомобиля "LADA Vesta", остановленного для проверки документов.

Полицейские приняли решение досмотреть транспортное средство. В присутствии понятых в салоне автомобиля на заднем сиденье были обнаружены четыре полимерных свертка с порошком. По заключению эксперта, это была "соль" общей массой более четырех граммов.

По версии следствия, ранее судимые жители Тюмени бесконтактным способом получили запрещенное вещество. Наркотик они должны были разложить в оборудованные ими тайники.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование продолжается.

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# наркотики , уголовное дело , Ялуторовск

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