В Тюменской области в 2022 году построят шесть школ и детсадов, две поликлиники, бассейн и центр культуры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 объектов введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2022 году. Большая часть из них – сфера образования. Новый детский сад откроют в мкр Новопатрушево в Тюмени.

Об этом рассказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов во время программы "Час Тюмени" в эфире радио "Вести FM" 24 января.

"Также новые школы сдадут в эксплуатацию в двух селах Вагайского района. В Тюмени в сквере Комсомольский завершается строительство новой школы на смену 30-ой. Новая школа будет и в деревне Хмелево Тобольского района. В Богандинском Тюменского района появится школа на 360 мест", - сказал Перевалов.

Ежегодно в новых микрорайонах Тюмени возводятся в первую очередь детсады и школы, отметил он. Так в 2022 году в Тюменской слободе начнется строительство школы.

В сфере здравоохранения Тюменской области появится новая поликлиника в Каскаре. Госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в конце 2021 года.

"Сейчас наша задача – широко развернуть эти работы, потому что в этом году объект нужно и начать, и закончить. Планируем завершить реконструкцию здания поликлиники на Пермякова в Тюмени. Объект этот сложный – из двух отдельно стоящих зданий нам приходится делать одно единое, параллельно приспосабливая его под нужды поликлиники", - поделился начальник ГУС Тюменской области.

Жители Тобольска в 2022 году получат новый бассейн. Его строительство находится на завершающей стадии. В с. Гусево Тюменского района тюменские строители до конца года возведут Центр культуры и досуга.

Анжела Лебедева