Случайный гость вынес из квартиры тюменца вещи на 200 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в квартирной краже по горячим следам задержала полиция в Тюмени. Пригласивший в дом новых знакомых тюменец лишился имущества на 200 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что познакомился с двумя молодыми людьми в социальной сети и пригласил новых знакомых в гости. После распития спиртного хозяин уснул. Проснувшись утром, он обнаружил пропажу личных вещей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых 1989 года рождения. Один из друзей, уроженец бывшей советской республики, рассказал полицейским, что умысел на кражу у него возник, когда хозяин уснул.

Злоумышленник забрал ювелирные изделия, игровую приставку, наручные часы. Также он похитил банковские карты, два мобильных телефона, один из которых стоит около 90 тыс. рублей, телевизор и куртку. Утром подозреваемый сдал в комиссионный магазин телевизор. Избавиться от других вещей он не успел.

Свою вину задержанный признал полностью. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет лишения свободы.