Школьникам расскажут о поступлении в ТюмГУ на онлайн-консультациях

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Онлайн-консультации для абитуриентов и родителей проведут представители приемной комиссии ТюмГУ на платформе Zoom 25 и 27 января, а также 1 и 3 февраля. Встречи пройдут с 17 до 18 часов, необходима регистрация, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники узнают все о порядке и процедуре поступления в Тюменский госуниверситет. Эксперты Центра рекрутинга и развития расскажут о способах подачи документов, вступительных испытаниях, количестве бюджетных и платных мест, о поступлении граждан СНГ и многом другом.

Вопросы можно задать как при регистрации, так и во время онлайн-встречи.

С темами можно ознакомиться на сайте приемной комиссии.

Кроме того, есть возможность получить консультацию в рамках классного часа/родительского собрания, которые проводятся на основании коллективной заявки от класса или школы и в удобное время.