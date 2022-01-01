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Тобольский "Нефтехимик" усилился нападающим из Ростова

Спорт, 18:30 25 января 2022

БК «Барс-РГЭУ» во ВКонтакте | Фото: БК «Барс-РГЭУ» во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" подписал контракт с нападающим Ильей Луппо.

Первую часть сезона этот игрок провел в БК "Барс-РГЭУ" из Ростова. В матчах против тоболяков ему удалось забить 18 очков, собрать 13 подборов. Ранее Илья Луппо выступал в курском клубе "Русичи" и ставропольском "Динамо".

Помочь своему новому клубу нападающий сможет уже 25 и 26 января. В эти дни тоболяки примут БК "Металлург" из Магнитогорска. Этот коллектив занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. На счету "Нефтехимика" 33 балла и восьмая строчка.

Игры пройдут в СК "Центральный". Начало в 18 часов 30 минут.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик

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