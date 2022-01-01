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240 тыс. школьников смогут изучить языки программирования бесплатно к 2024 году

Общество, 18:53 25 января 2022

ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

240 тыс. школьников смогут изучить языки программирования на бесплатных двухлетних курсах к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

У студентов будет возможность получить дополнительную квалификацию по IТ-профилю. Для этого более чем в 100 вузах будут созданы "цифровые кафедры", отучиться на них смогут более 610 тыс. человек. Обучение старшеклассников и студентов вузов позволит справиться с дефицитом IТ-кадров.

Национальная программа "Цифровая экономика" дополнена тремя федеральными проектами. Их показатели синхронизированы с инициативами социально-экономического развития России.

Новые федеральные проекты в составе нацпрограммы: "Цифровые услуги и сервисы онлайн"; "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли"; "Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи".

К 2024 году планируется оцифровка государственных услуг, которые пользуются наибольшим спросом у граждан. В 60% случаев массовые услуги будут оказываться онлайн.

Интернет станет доступнее на территории всей России. В 2024 году провайдеры обеспечат интернетом все новостройки. На 80% федеральных дорог появится сеть LTE, а населенные пункты, в которых проживают больше двух тысяч человек, будут полностью обеспечены интернетом.

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# нацпроекты , цифровая экономика

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