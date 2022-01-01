Год науки и технологий в Тюменской области объединил более 21 тыс. человек

Более 21 тыс. человек приняли участие в мероприятиях Года науки и технологий, которые проходили в Тюменской области в 2021 году.

Всего, по данным статистики, около 6 тыс. представителей научной сферы региона занимаются исследованиями и научными разработками. Общая численность специалистов, занятых научной деятельностью, еще больше. В команду Западно-Сибирского научного центра мирового уровня входят ученые из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и других регионов России.

В регионе работают 90 докторов наук, 436 кандидатов наук, обучаются более 600 аспирантов. По данным статистики, 50% исследователей в регионе -это молодые люди в возрасте до 39 лет.

В 2021 году состоялся первый совместный конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проведенный Тюменской областью и Российским фондом фундаментальных научных исследований. Поддержку из областного бюджета, которая суммарно составила почти 28 млн рублей, получил 41 научный проект.

Пять научных лабораторий под руководством ведущих ученых с мировым именем продолжают работу и научные исследования по трем фокусам: "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике", "Нефтехимия".

Они стали обладателями региональных мегагрантов, инициированных губернатором в 2020 году, в размере 150 млн рублей каждый.