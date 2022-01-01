Тюменцы поддержат олимпийцев личными лыжными рекордами

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Конкурс видеороликов под хэштегом #ЛыжняРоссии72 для жителей Тюменской области стартует в преддверии зимней Олимпиады-2022. Об этом сообщает Информационный центр регионального правительства.

В конкурсе предусмотрены личные и командные номинации. Автор лучшего минутного видеоролика о личном лыжном рекорде получит в подарок комплект классических лыж SALOMON с креплением. Школьникам и дошкольникам, студентам, трудовым коллективам подарят эксклюзивные шапочки с символикой Лыжни России-2022.

С условиями конкурса можно ознакомиться на странице департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области в социальной сети.

Итоги конкурса будут подведены 14 февраля.

Напомним, в зимних Олимпийских играх примут участие четверо представителей Тюменской области. В биатлоне- Александр Логинов, в лыжных гонках- Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Евгений Бабенко