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Тюменцы поддержат олимпийцев личными лыжными рекордами

Спорт, 17:34 25 января 2022

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Конкурс видеороликов под хэштегом #ЛыжняРоссии72 для жителей Тюменской области стартует в преддверии зимней Олимпиады-2022. Об этом сообщает Информационный центр регионального правительства.

В конкурсе предусмотрены личные и командные номинации. Автор лучшего минутного видеоролика о личном лыжном рекорде получит в подарок комплект классических лыж SALOMON с креплением. Школьникам и дошкольникам, студентам, трудовым коллективам подарят эксклюзивные шапочки с символикой Лыжни России-2022.

С условиями конкурса можно ознакомиться на странице департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области в социальной сети.

Итоги конкурса будут подведены 14 февраля.

Напомним, в зимних Олимпийских играх примут участие четверо представителей Тюменской области. В биатлоне- Александр Логинов, в лыжных гонках- Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Евгений Бабенко

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# конкурсы , Лыжня России , олимпиада

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