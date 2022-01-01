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В Тобольске выявят лучших сноубордистов по пяти возрастным группам

Спорт, 08:19 27 января 2022

ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Городские соревнования по сноуборду пройдут на курорте "Алемасово" в Тобольске 29 января, сообщает ДЮСШ № 2.

Участники будут соперничать в слалом-гиганте. К участию допускаются мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, юноши и девушки 12-14 лет, мальчики и девочки 8-11 лет, а также мальчики и девочки 7 лет и младше, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.

Начало регистрации в 9 часов. Старт соревнований в 10 часов. Награждение состоится по сумме двух этапов.

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# сноуборд

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