Тюменская велосипедистка завоевала золото на турнире в Португалии

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменка Диана Климова завоевала золото на международных соревнованиях по велоспорту в Португалии, сообщает ЦСП72.

Гонки прошли на треке "Трофео Интернационале" в Анадии. Диана Климова в паре со своей подругой по команде Гульназ Хатунцевой заняли первое место в дисциплине "Мэдисон". Россиянки обогнали дуэты из Нидерландов и Великобритании, занявшие второе и третье места.

"Спасибо всем кто переживает за меня, очень ценно ваше внимание. Начала сезон с трека, групповую гонку на 11-м месте, омниум на 7-м и мэдисон выиграли. Набралась опыта и очков для будущих стартов, следующий старт на шоссе", - написала Диана Климова в своем личном инстаграм-аккаунте.