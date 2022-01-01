  • 26 января 202226.01.2022среда
  • USD78,6422
    EUR88,9286
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская велосипедистка завоевала золото на турнире в Португалии

Спорт, 15:12 26 января 2022

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменка Диана Климова завоевала золото на международных соревнованиях по велоспорту в Португалии, сообщает ЦСП72.

Гонки прошли на треке "Трофео Интернационале" в Анадии. Диана Климова в паре со своей подругой по команде Гульназ Хатунцевой заняли первое место в дисциплине "Мэдисон". Россиянки обогнали дуэты из Нидерландов и Великобритании, занявшие второе и третье места.

"Спасибо всем кто переживает за меня, очень ценно ваше внимание. Начала сезон с трека, групповую гонку на 11-м месте, омниум на 7-м и мэдисон выиграли. Набралась опыта и очков для будущих стартов, следующий старт на шоссе", - написала Диана Климова в своем личном инстаграм-аккаунте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# велоспорт , Диана Климова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:12 26.01.2022Тюменская велосипедистка завоевала золото на турнире в Португалии
14:51 26.01.2022Тюменец Артем Антошкин помог сборной России победить хорватов на чемпионате Европы по мини-футболу
14:29 26.01.2022Тобольский "Нефтехимик" переиграл магнитогорских баскетболистов
18:30 25.01.2022Тобольский "Нефтехимик" усилился нападающим из Ростова