В Абатском районе капитально отремонтировали детское отделение больницы
| Фото: администрация Абатского района ВКонтакте
Завершился капитальный ремонт детского отделения Абатской районной больницы, состоялось торжественное открытие, сообщает администрация района.
В здании детского отделения и детской консультации заменили инженерные сети, вентиляцию, систему электро- и водоснабжения, построили игровую площадку.
Ремонт проводили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.