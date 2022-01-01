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В Абатском районе капитально отремонтировали детское отделение больницы

Общество, 15:58 26 января 2022

администрация Абатского района ВКонтакте | Фото: администрация Абатского района ВКонтакте

Завершился капитальный ремонт детского отделения Абатской районной больницы, состоялось торжественное открытие, сообщает администрация района.

В здании детского отделения и детской консультации заменили инженерные сети, вентиляцию, систему электро- и водоснабжения, построили игровую площадку.

Ремонт проводили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

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# больница , капитальный ремонт

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