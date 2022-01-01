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Евгений Заболотный: устав Тюмени нуждается в корректировке

Политика, 16:42 26 января 2022

Евгений Заболотный в Instagram | Фото: Евгений Заболотный в Instagram

Новый закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" напрямую касается деятельности муниципалитетов, в том числе Тюмени. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Проект закона в первом чтении приняла Государственная дума Российской Федерации, и, по словам Евгения Заболотного, Тюменской гордуме предстоит большая работа над изменением нормативно-правовой базы.

"Уже сейчас есть понимание о необходимости корректировки устава города. Он был принят в марте 2005 года в рамках предыдущей реформы местного самоуправления и основан на 131-м федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", - напомнил председатель гордумы.

За это время в устав Тюмени неоднократно вносились изменения, а это усложняет его понимание жителями.

"Мы посоветуемся с депутатами, стоит ли нам начать работу над новым уставом областного центра? Предстоит тщательный и кропотливый процесс разработки основного правого документа муниципального образования, - отметил Евгений Заболотный. - Принцип единства системы публичной власти, предложенный президентом РФ, гарантирует более эффективное взаимодействие федеральных, региональных и местных органов власти в интересах тюменцев".

Николай Ступников

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# гордума , Евгений Заболотный , устав города

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