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Тюменским старшеклассникам нужно определиться с предметами для ЕГЭ до 1 февраля

Общество, 17:00 27 января 2022

группа "Образование Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Образование Тюменской области" ВКонтакте

Определиться с планами на поступление в вуз и выбрать предметы для прохождения ЕГЭ необходимо выпускникам Тюменской области до 1 февраля 2022 года. Русский язык и математика являются обязательными, остальные предметы школьники выбирают самостоятельно. Их число не ограничено, напоминает региональный департамент образования.

Государственную итоговую аттестацию пройдут около 11 тысяч одиннадцатиклассников. Выпускники школ нынешнего года подают заявление на участие в ЕГЭ в своей школе, выпускники прошлых лет должны — в места регистрации, определенные департаментом образования и науки Тюменской области.

В 2022 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 27 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 8 сентября.

Среди первых экзаменов в мае школьники будут сдавать химию, географию и литературу, уточнить даты экзаменов можно по ссылке. Задать дополнительные вопросы — по телефону 8 (3452) 56-93-49.

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# выпускники , ЕГЭ

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