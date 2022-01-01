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О влиянии цифровых технологий на человечество тюменцам расскажет Андрей Лозицкий

Общество, 18:17 26 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Как цифровые технологии меняют человека" состоится в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 27 января в 18 часов. Спикером выступит генеральный директор группы компаний "ТюмБИТ" Андрей Лозицкий.

Эксперт рассмотрит главные тенденции развития современности — цифровую трансформацию, искусственный интеллект, поточные изменения, и попробует ответить на вопрос, какие вызовы они ставят перед человечеством.

Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 45-35-90, 8 (929) 266-73-72.

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# лекция , музей

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